Какой раствор обладает большим осмотическим давлением :содержащий в 1 литре 3 г.нафталина(М=128) или 3 г антрацена (М=178)?

По закону Вант-Гоффа: Росм.= CRT, а С=m(в-ва)/(M(в-ва)*V(р-ра)) С(нафталин) = 3/(128*1) = 0,023 моль/л С(антрацен) = 3/(178*1) = 0,017 моль/л При равных значениях температуры, получим, что осмотическое давление будет больше для раствора, содержащего в 1 литре 3 г нафталина (его молярная концентрация больше, чем молярная концентрация раствора, содержащего антрацен)