Какой род знаний, который ты получаешь в школе, ты рассматриваешь полезным на жизнь? Какие качества ты оцениваешь в твоих друзьях, в твоих родителях, в твоих преподавателях? Что ты считаешь необходимым (необходимым) в школе, чтобы ученики были там действительно? Можем оценить преподавателя его не любя?