Какой ученый в 1883 году придумал название разделу русского языка, изучающему части речи?

Какой ученый в 1883 году придумал название разделу русского языка, изучающему части речи?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Ломоносов............ь.
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