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Какой угол образуют часовая и минутная стрелки в 13 часов 20 минут
Какой угол образуют часовая и минутная стрелки в 13 часов 20 минут
Ответ(ы):
Ответил Гость:
60°, а значит острый.
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