какой угол ( в градусах ) образуют минутная и часовая стрелки часов в 12:00

какой угол ( в градусах ) образуют минутная и часовая стрелки часов в 12:00

Ответ(ы):

Ответил Гость:
0 градусов, т.к. обе стрелки указывают на число 12
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