Какой угол(в градусах) описывает минутная стрелка за 20 минут
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Какой угол(в градусах) описывает минутная стрелка за 20 минут
Ответ(ы):
Гость:
Угол в 120 градусов.
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