Какой видит Есенин окружающую природу в стихотворении «Мелколесье. Степь и дали...»? Как поэт себя называет? Как вы понимаете строки: «Неприглядная до рога, да любимая навек...», «...тот почти берёзке каждой ножку рад поцеловать», «в стынь и звень»? Какие слова, словосочетания вы назвали бы истинно есенинскими?