Какой видит Есенин окружающую природу в стихотворении «Мелколесье. Степь и дали...»? Как поэт себя называет? Как вы понимаете строки: «Неприглядная до рога, да любимая навек...», «...тот почти берёзке каждой ножку рад...
Какой видит Есенин окружающую природу в стихотворении «Мелколесье. Степь и дали...»? Как поэт себя называет? Как вы понимаете строки: «Неприглядная до рога, да любимая навек...», «...тот почти берёзке каждой ножку рад поцеловать», «в стынь и звень»? Какие слова, словосочетания вы назвали бы истинно есенинскими?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Есенин здесь как бы делает природу живым существом. Чисто "Есенинской" я бы назвала фразу "в стынь и звень". Чувствуется что-то простое,но очень изысканное.