Какой вопрос можно задать к картине "Поединок на Куликовом поле"

Какой вопрос можно задать к картине "Поединок на Куликовом поле"

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Когда происходило что событие? кто автор этой картины? что означает этот поединок?
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