Какую часть года составляют:Какую часть месяца составляют 3 мес- 2 мес - 6 мес- 5 сут- 15 сут- 10 сут

Гость: Гость:

3 мес- 1/4 года 2 мес - 1/6 года 6 мес- 1/2 года 5 сут- 5/365 года = 1/73 года 15 сут- 15/365 года= 3/73 года 10 сут = 10/365 года = 2/73 года