Какую массу имеет куб с площадью поверхности 150 см^2,если плотность вещества ,из ко??орого он сделан, равна 2700 кг/м^3

Гость: Гость:

Дано: S=150 см² =150*10⁻⁴ м² p=2700 кг/м³ m=? Решение: m=p*V (1) V - объём куба, равен V=a³ где а - ребро куба, площадь поверхности куба S=6*a² отсюда a=√S/6 подставим в (1) m=p*(√S/6)³ m=2700*(√150*10⁻⁴/6)³=0,3375 (кг) или 337,5 (г) Ответ: m=337,5 грамм.