Какую массу имеет куб с площадью поверхности 150 см^2,если плотность вещества ,из ко??орого он сделан, равна 2700 кг/м^3
Физика
Какую массу имеет куб с площадью поверхности 150 см^2,если плотность вещества ,из ко??орого он сделан, равна 2700 кг/м^3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: S=150 см² =150*10⁻⁴ м² p=2700 кг/м³ m=? Решение: m=p*V (1) V - объём куба, равен V=a³ где а - ребро куба, площадь поверхности куба S=6*a² отсюда a=√S/6 подставим в (1) m=p*(√S/6)³ m=2700*(√150*10⁻⁴/6)³=0,3375 (кг) или 337,5 (г) Ответ: m=337,5 грамм.
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