Какую массу нитрата серебра нужно добавить к 250 г раствора этой же соли с массовой долей 10% для получения раствора соли с массовой долей 18%?

Химия

Какую массу нитрата серебра нужно добавить к 250 г раствора этой же соли с массовой долей 10% для получения раствора соли с массовой долей 18%?

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