Какую массу нитрата серебра нужно добавить к 250 г раствора этой же соли с массовой долей 10% для получения раствора соли с массовой долей 18%?
Химия
Какую массу нитрата серебра нужно добавить к 250 г раствора этой же соли с массовой долей 10% для получения раствора соли с массовой долей 18%?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) находим массу вещества нитрата серебра m(вва)=250*10%/100%=25 g 2) Находим массу вещества с 18% долей нитрата серебра mвва=250*18%/100%=45 g 3) находим масса нитрата серебра , которую нужно добавить m=45-25=20g ответ 20 г вещества нужно добавить
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