Какую массу сероводорода нужно сжечь в избытке кислорода, чтобы получить такой же объем оксида серы(4),какой образуется при сжигании 800 г технической серы, содержащей 20% примесей?
Химия
Какую массу сероводорода нужно сжечь в избытке кислорода, чтобы получить такой же объем оксида серы(4),какой образуется при сжигании 800 г технической серы, содержащей 20% примесей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первая реакция: S + O₂ = SO₂ Чистота серы равна 100-20 = 80%, значит серы 800х0,8 = 640 грамм, молярная масса серы равна 32 грамм, значит серы 640/32 = 20 моль, столько же и сернистого ангидрида. Вторая реакция: 2H₂S + 3O₂ = 2SO₂ + 2H₂O. Для получения 20 моль сернистого ангидрида потребуется 20 моль сероводорода. молярная масса сероводорода равна 34 гр/моль, значит потребуется 34х20 = 680 грамм сероводорода.
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