Какую массу сероводорода нужно сжечь в избытке кислорода, чтобы получить такой же объем оксида серы(4),какой образуется при сжигании 800 г технической серы, содержащей 20% примесей?

Химия

Какую массу сероводорода нужно сжечь в избытке кислорода, чтобы получить такой же объем оксида серы(4),какой образуется при сжигании 800 г технической серы, содержащей 20% примесей?

Автор: Гость