Какую массу воды нужно добавить к раствору массой 125 г с (NaCl) = 8%, чтобы получить раствор этой соли с массовой долей 5%? Ответ:75 г.

Химия
Какую массу воды нужно добавить к раствору массой 125 г с (NaCl) = 8%, чтобы получить раствор этой соли с массовой долей 5%? Ответ:75 г.
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Гость:
75-55=20г % это точно правильно гарантирую
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