Какую массу воды нужно добавить к раствору массой 125 г с (NaCl) = 8%, чтобы получить раствор этой соли с массовой долей 5%? Ответ:75 г.

Химия

Какую массу воды нужно добавить к раствору массой 125 г с (NaCl) = 8%, чтобы получить раствор этой соли с массовой долей 5%? Ответ:75 г.

Автор: Гость