Какую работу необходимо совершить для удаления диэлектрика с диэлектрической пр??ницаемостью 6 из конденсатора, заряженного до разности потенциалов 1000 В ? Площадь пластин 10 см2, расстояние между ними 2 см.
Физика
Какую работу необходимо совершить для удаления диэлектрика с диэлектрической пр??ницаемостью 6 из конденсатора, заряженного до разности потенциалов 1000 В ? Площадь пластин 10 см2, расстояние между ними 2 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C=E*E0*S/d отсюда можно найти электроемкость конденсатора, зная электроемкость при том что разность потенциалов = U можно найти заряд вот из этой формулы C=q/uq=C*U зная заряд можно найти работу U=A/q A=q*UЕсли ошиблось простите)))
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