Какую работу совершает электродвигатель полотера за 25 мин,если при напряженнии 220В сила тока в электродвигателе 1А
Физика
Какую работу совершает электродвигатель полотера за 25 мин,если при напряженнии 220В сила тока в электродвигателе 1А
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
работа равна A=UIt (время в секундах) 25 * 60 = 1500 сA=220 * 1* 1500 = 330000 ( в ДЖ или В.А.с)
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