Какую роль портретных описаний выполняют эпизоды появления Пугачева(вожатый,при??туп,незваный гость,мятежная слобода)из Капитанской дочки. Помогите пожалуйста в долгу не останусь.Дам 69 баллов

Литература
Какую роль портретных описаний выполняют эпизоды появления Пугачева(вожатый,при??туп,незваный гость,мятежная слобода)из Капитанской дочки. Помогите пожалуйста в долгу не останусь.Дам 69 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они показывают его с разных сторон как бунтаря как и человека умного как и безумца
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