Какую роль в появлении двух государственных центров восточных славян сыграли варяги?

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Какую роль в появлении двух государственных центров восточных славян сыграли варяги?
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