Какую цифру можно вставить вместо звёздочки, чтобы получилось верное неравенство -2/3gt;-*/6 -1/5 lt; -*/15 -7/13gt;-*/4 -*/7lt;-14/21 -5/9lt;-2/* -3/*lt;-5/6?

Математика
Какую цифру можно вставить вместо звёздочки, чтобы получилось верное неравенство -2/3gt;-*/6 -1/5 lt; -*/15 -7/13gt;-*/4 -*/7lt;-14/21 -5/9lt;-2/* -3/*lt;-5/6?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) -7 2) 0 3) -9 4) -45 5) 1 6) -21 Вроде так я точно не уверен
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