Какую часть составляют: а)29м квадратных от гектара; б)217с. от часа. в)9 кг от 7 ц.???

Математика
Какую часть составляют: а)29м квадратных от гектара; б)217с. от часа. в)9 кг от 7 ц.???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)0,0029Га дробь 29/10000 б)3,7 ч дробь 3целых 7/10 в)1 целая 2/100 должно быть так
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