Какую часть составляют: а)29м квадратных от гектара; б)217с. от часа. в)9 кг от 7 ц.???

Математика

Какую часть составляют: а)29м квадратных от гектара; б)217с. от часа. в)9 кг от 7 ц.???

Автор: Гость