Какую часть составляют: а) 9 см2 от квадратного дециметра,

Какую часть составляют: а) 9 см2 от квадратного дециметра,

Ответ(ы):

Ответил Гость:
В дециметре 10 см. Значит, в квадратном дециметре 10*10 = 100 см. Тогда Ответ: 0.09
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