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какую часть тупого угла могут составлять 35 градусов
какую часть тупого угла могут составлять 35 градусов
Ответ(ы):
Ответил Гость:
3 четвертых части тупого угла
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