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Какую длину имеет математический маятник с периодом колебаний T= 2 с?
Какую длину имеет математический маятник с периодом колебаний T= 2 с?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
T = 2 l = = = 0,99 м
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