Какую долю развернутого угла составляет 1 градус

Какую долю развернутого угла составляет 1 градус

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Решение: Развёрнутый угол равен 180 град 1 град составляет долю от развёрнутого угла: 1 : 180=1/180
Похожие вопросы