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Какую долю развернутого угла составляет 1 градус
Какую долю развернутого угла составляет 1 градус
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Решение: Развёрнутый угол равен 180 град 1 град составляет долю от развёрнутого угла: 1 : 180=1/180
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