Какую физическую величину измеряют с помощью мензурки? В каких единицах СИ она измеряется??? Срочно завтра к/р!!!!
Разное
Какую физическую величину измеряют с помощью мензурки? В каких единицах СИ она измеряется??? Срочно завтра к/р!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Измеряется объём. В миллилитрах - точно (или кубосантиметрах - под вопросом)
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