какую функцию выполняет вкусовой и обонятельный анализатор?

какую функцию выполняет вкусовой и обонятельный анализатор?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Вкусовой и обонятельный анализатор выполняют защитную и познавательную функции
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