Какую инфармацию об окружающем мире передаёт вам каждый из органов чувств глаза?

Какую инфармацию об окружающем мире передаёт вам каждый из органов чувств глаза?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Глазами мы видим окружающий нас мир,очертания предметов
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