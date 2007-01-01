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Какую координату имеет каждая из точек A B C D отмечены на рисунке 30
Какую координату имеет каждая из точек A B C D отмечены на рисунке 30
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Рисунок 30 в студию..
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