Какую работу совершает электрическое поле при перемещении заряда 6,0 нКл из точки А в точку В, если разность потенциалов между этими точками равна 120 В?

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Какую работу совершает электрическое поле при перемещении заряда 6,0 нКл из точки А в точку В, если разность потенциалов между этими точками равна 120 В?

Автор: Гость