Какую разность потенциалов пролетел электрон по силовой линии однородного эл.поля, если его скорость увеличилась в 5 раз? начальная скорость электрона 1 Мм/с, модуль его заряд а 1,6*10-19 Кл, масса электрона 9,1*10-31 кг.