Какую разность потенциалов пролетел электрон по силовой линии однородного эл.поля, если его скорость увеличилась в 5 раз? начальная скорость электрона 1 Мм/с, модуль его заряд а 1,6*10-19 Кл, масса электрона 9,1*10-31...
Какую разность потенциалов пролетел электрон по силовой линии однородного эл.поля, если его скорость увеличилась в 5 раз? начальная скорость электрона 1 Мм/с, модуль его заряд а 1,6*10-19 Кл, масса электрона 9,1*10-31 кг.
Ответ(ы):
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M*(V^2-V0^2)/2=e*U U=m*(V^2-V0^2)/2*e=9,1*10^-31*(25-1)*10^12/2*1,6*10^-19=68,3 В