какую роль играет биологический круговорот в жизни географической оболочки ?
Українська література
какую роль играет биологический круговорот в жизни географической оболочки ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Благодаря этому вода в природе не кончается.
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