Какую роль играет в природе и жизни людей
Разное
Какую роль играет в природе и жизни людей
Ответ(ы):
Гость:
Растения помогают нам дышать,они перерабатывают углекислый газ тем самым дают кислород нам.
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