Какую роль играют содержащиеся в клетке катионы?

Участвуют в активации ферментов,создают осмотическое давление в клетках,в процессах мышечного сокращения,свертывания крови,для синтеза органических веществ.Минеральные соли находятся в клетке в виде катионов К+,Na+,Ca2+,Mg2+. Соотношение катионов и анионов определяет важную для жизнедеятельности клеток кислотность среды. К,Na входят в состав плазмы крови,участвуют в обмене веществ,обеспечивают постоянство внутренней среды - гемостаз, Mg входит в состав хлорофилла, Fe - гемоглобина, Са - костей.