Какую роль сыграли гунны в великом переселении срочно!!!!!!!!!!
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Какую роль сыграли гунны в великом переселении срочно!!!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
«Великое переселение народов» стало началом новой эпохи — эпохи средневековья и феодализма. Гунны на рубеже нашей эры диктовали ход исторических событий на Евразийском континенте. Именно с ними связано образование новых государств, этнических структур и культурных тенденций на этой территории. Особенно значительна роль гуннов в этногенезе казахского народа. Именно с широким заселением территории Казахстана в гуннский период связывается господство здесь тюркского языка, смешанного антропологического типа и сложения традиционных основ кочевой культуры.
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