Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Какую роль в опере играет народ?
Какую роль в опере играет народ?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Он играет роль зрителя понимающего суть хотящего увидеть представленее понять что произойдёт
Похожие вопросы
Дві кульки, що мають заряди 10-7(степені) Кл, перебувають на відстані 0.1 м одна від одної. З якою силою вони взаємодіють?
Напишите историю из жизни ,веселую.пожалуйста от 50 до 100 слов
Как правильно пишется слово слизней
Решите уравнение: Пожалуйста! 4-5х/3=7х+1/12 -2х.
Как лама по англиски
Написать все типы вопросов и в вопросительной форме к этому предложению. (Написать на английском языке) Lena visited her granny 2 weeks ago. ...
Составьте предложения на тему народ
Какую длину имеет математический маятник с периодом колебаний T= 2 с?
Помогите пожалуйста составить предложение на каз языке с этой фразой: Алдын кесіп ту
Скласти діалог між бібліотекарем та учнем в библіотеці навчо школа?
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск