Какую роль в развитии личности играют способности и талант

Личность-индивидуум, имеющий свои особенности.. то есть, можно сказать, что без конкретного умения человек не смог бы отличиться от других и стать личностью. Социальнокультурная среда обогащает человека новыми знаниями, что придает личности саморазвитие. Я не думаю, что без каких-либо способностей и талантов человек просто так стал бы личностью, ведь с помощью них мы ракрываемся в обществе и открываемся в нем.