Какую систематическую группу прокариот образуют архебактерии?nbsp;

Какую систематическую группу прокариот образуют архебактерии?nbsp;

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Архебактерии — древнейшие из ныне живущих прокариот — образуют подцарство. 
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