Какую температуру имеют 2г азота, занимающего объем 820 см3 при давлении в 200 кПа? Молярная масса азота 28*10-3 кг/ моль, универсальная газовая постоянная 8,31 Дж/ моль*К.

Сначала всё переведём в СИ: m = 2г = 0,002кг V= 820см = 0,00082 м Р=200кПа=200000 Па M = 0,028 кгмоль Затем применяем закон Менделеева-Клапейрона: P*V=*R*T Выразим отсюда Т: T== 276,3 К Ответ: Т 276,3 К