Какя пословица подходит к рассказу Черепаха,Кролик и Удав-Маха

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Какя пословица подходит к рассказу Черепаха,Кролик и Удав-Маха
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Эх не знаю бывает думай сам
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