Калалык бакта 620 кайын бар. Ал кайынга караганда 390 туп терек пен 275 туп караагаш ар??ык осип тур. Калалык бакта барлыгы неше агаш осип тур?
Математика
Калалык бакта 620 кайын бар. Ал кайынга караганда 390 туп терек пен 275 туп караагаш ар??ык осип тур. Калалык бакта барлыгы неше агаш осип тур?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2525 туп осуп тур.......
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