Калий и водород имеют по три изотопа 39К, 40К, 41К, 1Н, 2Н, 3Н. количество различных по ма??се молекул гидрида калия равно 1)12 2)9 3)18 4)21

Химия

Калий и водород имеют по три изотопа 39К, 40К, 41К, 1Н, 2Н, 3Н. количество различных по ма??се молекул гидрида калия равно 1)12 2)9 3)18 4)21

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