Кальций карбид масой 6г, с масовой частью СаС2 80% погрузили в воду, какой обьем кислорода нужен для сжигания полученого газа
Кальций карбид масой 6г, с масовой частью СаС2 80% погрузили в воду, какой обьем кислорода нужен для сжигания полученого газа
Ответ(ы):
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CaC + 2HO = Ca(OH) + CH 1. Рассчитаем массу чистого карбида кальция m(CaC) = (W%(CaC)*m(в-ва))/100% = (80*6)/100 = 4,8 г 2. Найдем количество карбида кальция n(CaC) = m(CaC)/M(CaC) = 4,8/64 = 0,075 моль 3. Найдем количество ацетилена По уравнению реакции - n(CH) = n(CaC) = 0,075 моль 2CH + 5O = 4CO + 2HO 1. Найдем количество кислорода По уравнению реакции - n(O) = 2,5n(CH) = 2,5*0,075 = 0,1875 моль 2. Рассчитаем объём кислорода, необходимого для сжигания ацетилена V(O) = n(O)*Vm = 0,1875*22,4 = 4,2 л Ответ: V(O)=4,2 л