Камень брошенный под углом к горизонту упал на землю через 4с. Чему равны высота и ??альность полёта камня, если известно, что во время движения его максимальная скорость была вдвое больше минимальной? Сопротивлением воздуха пр...
Физика
Камень брошенный под углом к горизонту упал на землю через 4с. Чему равны высота и ??альность полёта камня, если известно, что во время движения его максимальная скорость была вдвое больше минимальной? Сопротивлением воздуха пренибречь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
t=4 c vo=2*vx h=? s=?vx=vo*cosαcosα=vx/vo=0.5 α=60°tп=vo*sinα/g время подъема (tп=t/2=4/2=2 c)vo=g*tп/sinα=10*2/0.866=23.1 м/сs=vo²*sin2α/g=23.1²*0.866/10=46.2 мh=vo²*sin²α/(2*g)=23.1²*0.75/(2*10)=20 м==============================
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