Камень брошенный под углом к горизонту упал на землю через 4с. Чему равны высота и ??альность полёта камня, если известно, что во время движения его максимальная скорость была вдвое больше минимальной? Сопротивлением воздуха пр...

Физика

Камень брошенный под углом к горизонту упал на землю через 4с. Чему равны высота и ??альность полёта камня, если известно, что во время движения его максимальная скорость была вдвое больше минимальной? Сопротивлением воздуха пренибречь.

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