Камень, брошенный вниз, пролетает в первую секунду 49/10 м, а в каждую следующую секу??ду на 98/10 м больше, чем в предыдущую. Найди глубину ущелья, если брошенный в него камень летит до дна в течении 3 секунд
Математика
Камень, брошенный вниз, пролетает в первую секунду 49/10 м, а в каждую следующую секу??ду на 98/10 м больше, чем в предыдущую. Найди глубину ущелья, если брошенный в него камень летит до дна в течении 3 секунд
Ответ(ы):
Гость:
49/10 = 4 9/10 м - в первую секунду 49/10 + 98/10 = 147/10 м =14 7/10 м - во вторую секунду 147/10 + 98/10 = 245/10 м = 24 5/10 м - в третью секунду 4 9/10 + 14 7/10 + 24 5/10 = 441/10 = 44 м 10 см - глубина ущелья
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