Камень, брошенный вниз, пролетает в первую секунду 49/10 м, а в каждую следующую секу??ду на 98/10 м больше, чем в предыдущую. Найди глубину ущелья, если брошенный в него камень летит до дна в течении 3 секунд

Математика
Камень, брошенный вниз, пролетает в первую секунду 49/10 м, а в каждую следующую секу??ду на 98/10 м больше, чем в предыдущую. Найди глубину ущелья, если брошенный в него камень летит до дна в течении 3 секунд
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
49/10 = 4   9/10  м  - в первую секунду 49/10 + 98/10  = 147/10 м  =14   7/10  м - во вторую секунду 147/10  +  98/10 = 245/10 м  = 24  5/10 м - в третью секунду 4  9/10 + 14  7/10 + 24  5/10 = 441/10 = 44 м 10 см - глубина ущелья
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