Камень, брошенный вниз, пролетает в первую секунду 49/10 м, а в каждую следующую секу??ду на 98/10 м больше, чем в предыдущую. Найди глубину ущелья, если брошенный в него камень летит до дна в течении 3 секунд

Математика

Камень, брошенный вниз, пролетает в первую секунду 49/10 м, а в каждую следующую секу??ду на 98/10 м больше, чем в предыдущую. Найди глубину ущелья, если брошенный в него камень летит до дна в течении 3 секунд

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