Камень бросили вертикально вверх с начальной скоростью v0 = 45 м/с найдите наибольшую высоту подъема сколько времени будет камень в полете?

Физика
Камень бросили вертикально вверх с начальной скоростью v0 = 45 м/с найдите наибольшую высоту подъема сколько времени будет камень в полете?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот. на бумажку не смотри, за ней не правильное. прикрыл чтобы не путать
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