Камень раскололся на две части. Одна часть составила 0,6 массы камня и еще 85 кг, а вт??рая 0,23 массы камня Найдите массу камня
Математика
Камень раскололся на две части. Одна часть составила 0,6 массы камня и еще 85 кг, а вт??рая 0,23 массы камня Найдите массу камня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 - (0,6 + 0,23) = 1 - 0,83 = 0,17 - часть камня, масса которой составляет 85 кг. 85 : 0,17 = 500 (кг) - масса камня. Ответ: 500 кг.
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