Камень раскололся на две части. Одна часть составила 0,6 массы камня и еще 85 кг, а вт??рая 0,23 массы камня Найдите массу камня

Математика

Камень раскололся на две части. Одна часть составила 0,6 массы камня и еще 85 кг, а вт??рая 0,23 массы камня Найдите массу камня

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