Камола в 21 раз младше своей бабушки. Сколько лет Камоле? Во сколько раз младше бабушки мама Камолы,если ей 42 года.

Математика

Камола в 21 раз младше своей бабушки. Сколько лет Камоле? Во сколько раз младше бабушки мама Камолы,если ей 42 года.

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