Канал связи обладает пропускной способностью 100 Мбит/с. Он не подвержен воздействию шума. Какое время потребуется для того, чтобы передать по нему 10 0 Кб информации?

нам абсоютно безразлично что именно будет передаваться по каналу связи, главное какой объем. Итак у нас объем 100 килобайт.Переведем в байты:100 килобайт * 1024 байт в килобайте = 102400 байт.Переведем в биты:102400 * 8 бит в байте = 819200 бит. Найдем теперь пропускную скорость канала в битах в секундупоучебникам в 1 килобите чаще 1024 бита100 мбитсек = 1024*100 килобит в секунду = 1024*1024*100 бит в секунду = 104857600 бит в секунду. Разделим:819200/104857600 = 0.0078125 секундответ: 0.0078125 секунд