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Каналы,которые создаются в заболоченных местностях,называются...
Каналы,которые создаются в заболоченных местностях,называются...
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Каналы,которые создаются в заболоченных местностях,называются-гать
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