Канистра вмещает 20 кг бензина . Сколько весят 4 канистры с бензином, если пустая ка??истра весит 3 кг?

Математика

Канистра вмещает 20 кг бензина . Сколько весят 4 канистры с бензином, если пустая ка??истра весит 3 кг?

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