Канистра вмещает 20 кг бензина . Сколько весят 4 канистры с бензином, если пустая ка??истра весит 3 кг?
Математика
Канистра вмещает 20 кг бензина . Сколько весят 4 канистры с бензином, если пустая ка??истра весит 3 кг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20х4+3х4=92 кг .................
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