Каолинит является важнейшей составной частью белой глины - каолина. Он содержит в своём составе алюминий, кремний, кислород и ещё один элемент. Какой? Ответить на вопрос нетрудно: ведь при нагревании каолинита выделяется вода.
Химия
Каолинит является важнейшей составной частью белой глины - каолина. Он содержит в своём составе алюминий, кремний, кислород и ещё один элемент. Какой? Ответить на вопрос нетрудно: ведь при нагревании каолинита выделяется вода.
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Каолинит является важнейшей составной частью белой глины - каолина. Он содержит в своём составе алюминий, кремний, кислород и ещё один элемент. Какой? Водород
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