Каолинит является важнейшей составной частью белой глины - каолина. Он содержит в своём составе алюминий, кремний, кислород и ещё один элемент. Какой? Ответить на вопрос нетрудно: ведь при нагревании каолинита выделяется вода.

Химия

Каолинит является важнейшей составной частью белой глины - каолина. Он содержит в своём составе алюминий, кремний, кислород и ещё один элемент. Какой? Ответить на вопрос нетрудно: ведь при нагревании каолинита выделяется вода.

Автор: Гость